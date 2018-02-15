Актриса Марина Федункив высмеяла новый клип Бузовой

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Звезда Comedy Woman, мама Коляна из сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив высмеяла новый клип Ольги Бузовой на песню «Wi-Fi», в котором также снялся «самый красивый преступник Америки» Джереми Микс.

«На День "Великого УФСИНа Заступника" презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК- по Пермскому краю на песню "Если ты не мужчина, значит из HI-FI" Признаюсь…я нервничаю, не спали всю ночь…шмонали…Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек. В День Всех Влюбленных – негатив в комментариях приветствуется», — подписала она фотоколлаж со своим участием (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Т-и).

Ранее Ольга Бузова в соцсети Instagram сообщила, что не спала всю ночь перед премьерой. «Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились... Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь....Я очень жду Ваших отзывов и комментариев», – написала своей многомиллионной аудитории Бузова (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).

Однако ожидания поклонников не оправдались. Бузову раскритиковали за вульгарные танцы и отсутствие сюжета. Некоторые же подписчики Марины Федункив встали на сторону Бузовой, написав, что актрисе нужно сменить направление и перестать «пиариться» за счет молодой певицы, так как шутки про нее выглядят очень однообразно.