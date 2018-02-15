Мама Евгении Тарасовой: «Не могу смотреть выступления дочери в прямом эфире»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мать российской фигуристки Евгении Тарасовой Татьяна Тарасова после выступления дочери на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане заявила, что никогда не смотрит прямые эфиры выступлений Евгении, и назвала каждый ее старт «экзаменом».

На Олимпиаде в Пхенчхане Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым выиграла «серебро» командного турнира и стала четвертой в личных соревнованиях. «Мы долго шли к Олимпийским играм. Где-то внутри надеялись на это, но четкой цели не было. Когда она встала на коньки и перешла в пары, пришло осознание того, что она что-то может. Какой же солдат не мечтает стать генералом! Сегодня уже созванивались с Женей, поддержали ее. Спорт есть спорт, мы постарались ее успокоить», – отметила мама спортсменки.

Елена Тарасова также добавила, что никогда не смотрит выступления дочери в прямом эфире. «Я выступления дочери смотрю всегда в записи. Всегда очень нервничаю и переживаю за нее, поэтому прямой эфир смотреть не могу. У меня есть несколько примет: перед командными я гуляю на улице, замечаю что-то хорошее – значит, все пройдет отлично. Вчера вот, видимо, не ходила гулять, и примета не сработала», – подчеркнула женщина.

По словам матери фигуристки, Евгения в качестве примера для подражания рассматривает своего первого тренера. «Главный пример для подражания – Геннадий Тарасов (первый тренер Евгении Тарасовой – прим. Т-и). У нас в семье нет спортсменов, никто и не думал об этом. Геннадий Сергеевич много вложил в Женю и сил, и души своей. Он ее поставил на коньки и всегда говорил: "Ничего, Женечка, все обязательно получится. Курочка по зернышку"», – заключила Татьяна Тарасова.