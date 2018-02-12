Фигуристка Тарасова завоевала первую медаль Татарстана на Олимпийских играх

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях.

«Золото» завоевала сборная Канады, бронзовые награды — на счету американцев.

Тарасова и Морозов одержали убедительную победу в короткой программе парного катания, но этого не хватило для того, чтобы бороться за итоговую победу.

Также в составе российской команды выступили Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда (все — одиночное катание), Наталья Забияко и Александр Энберт (спортивная пара), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцы на льду).

Россияне уступили канадцам семь очков и четыре балла выиграли у команды США.