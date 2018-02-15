Собчак потребовала отменить регистрацию Путина кандидатом в Президенты

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России телеведущая Ксения Собчак подала в Верховный суд иск с жалобой на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление Собчак.

В заявлении телеведущая утверждает, что Путин «не имеет права выдвигаться», потому что уже не раз занимал должность Президента, а также исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года.

Секретарь ЦИК Майя Гришина назвала эти доводы «несостоятельными», хотя еще не видела этот иск, говорится в сообщении агентства.

В Верховном суде рассказали, что получили жалобу Собчак и передадут ее в первую инстанцию, которая решит, стоит ли рассматривать этот иск.

Ранее Ксения Собчак и партия «Яблоко» пожаловались на трансляцию в эфире федерального телеканала фильма «Путин».