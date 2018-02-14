ЦИК предложил «Первому каналу» не показывать фильм про Путина до завершения выборов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Центризбирком порекомендовал «Первому каналу» не показывать фильм Оливера Стоуна «Путин» до окончания президентских выборов. Об этом сообщают «Ведомости».

С жалобами на трансляцию в эфире федерального телеканала фильма «Путин» в ЦИК обратились партия «Яблоко» и штаб Ксении Собчак. По мнению заявителей, показ картины нарушает избирательное законодательство, так как содержит в себе признаки незаконной агитации и демонстрируется вне периода агитации в СМИ. Агитационный период в СМИ стартует 17 февраля.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, с формальной точки зрения в действиях телеканала нет незаконной агитации. По ее мнению, фильм Оливера Стоуна не содержит призывов голосовать, а положенные в его основу интервью не сопровождаются позитивными или негативными комментариями.

Однако на период избирательной кампании Памфилова рекомендовала федеральному телеканалу «действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы не возникало вопросов к ходу подготовки к выборам главы государства.