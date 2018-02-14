Марат Ахметов призвал аграриев разумно тратить привлеченные на посевную кампанию средства

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании коллегии министерства призвал аграриев более бережно и разумно использовать привлеченные средства на посевную кампанию.

На проведение весенне-полевых работ в Татарстане необходимо более 20 млрд рублей. В частности, на минеральные удобрения нужно 7,5 млрд рублей, горюче-смазочные материалы – 3,6 млрд рублей, средства химической защиты растений – 2,3 млрд рублей, запчасти – 1,6 млрд рублей, зарплату – 1,6 млрд рублей, семена – 1,3 млрд рублей.

«Один из самых острых вопросов сегодня – это финансовое обеспечение посевной кампании. Безусловно, предусмотренные бюджетные средства погектарной поддержки, молочных субсидий будут своевременно доведены до сельхозпроизводителей. Президентом Татарстана принято решение о выделении 1 млрд рублей дополнительной поддержки – часть через молочные субсидии, часть через погектарную поддержку. Прорабатывается вопрос удешевления топлива. Работает механизм 5-процентного кредитования. Наш лимит субсидий – 1 млрд 28 млн рублей, это позволяет привлечь более 11 млрд ресурсов. В течение года также будут доведены до хозяйств средства по другим статьям, по своим профильным направлениям», – рассказал вице-премьер.

Задача на текущий год по земледелию – повышение доходности и сохранение достигнутых объемов производства, подчеркнул он.

«Поэтому для себя считаем очень важным сохранение посевных площадей, в том числе зерновых, при этом увеличив площади маржинальных культур за счет оптимизации кормового клина. Но только с тонной урожая и рапс, и подсолнечник, конечно, доходными быть не могут. Мы должны с гектара минимум иметь 1,5 т», – добавил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В то же время республика не может отказаться от пшеницы и ячменя, заметил он. «У нас запасы тоже могут оставаться небольшие, ибо идет вялотекущая реализация по ценам, далеко нам не выгодным. Под урожай текущего года мы должны лучше работать над оптимизацией затрат, получая нужный результат, в том числе по качеству. Например, на третий класс пшеницы всегда есть спрос. Каждый район может поставить задачу, исходя из объема собственной потребности по продовольственной пшенице для хлебопечения, уже сейчас определяя поля, подбирая правильно сорта и саму технологию», – констатировал Марат Ахметов.

В республике под урожай этого года было засыпано 367 тыс. т семян, что составляет 105 процентов от потребности.

«Запаса семян в текущем году у нас достаточно. Поэтому считаю необходимым обеспечить сохранность максимально возможного объема семян под урожай 2019 года», – заключил вице-премьер.