Марат Ахметов назвал лидирующие и отстающие районы РТ в производстве сельхозпродукции

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании коллегии министерства назвал районы-лидеры и аутсайдеры по объему производства продукции сельского хозяйства за прошлый год.

В число лидеров попали Тукаевский (20,9 млрд рублей), Зеленодольский (7,7 млрд рублей), Арский (4 млрд рублей) районы. Также среди лучших – Балтасинский, Кукморский, Заинский, Сабинский, Нурлатский, Актанышский, Сармановский районы республики.

«Лучшие десять районов, обеспечивая прирост в 10 и более процентов к предыдущему году, производят 45 процентов валовой сельхозпродукции», – отметил министр.

Также он назвал районы-аусайдеры. В их числе – Апастовский, Дрожжановский, Спасский, Кайбицкий, Агрызский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Черемшанский, Менделеевский.

«В этих районах мы еще серьезно недорабатываем. За ними всего чуть более девяти процентов продукции, и причины в большей степени субъективные, человеческий фактор на местах. Здесь ярко проявляется и проблема не реализованного огромного потенциала нашего сельского хозяйства», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В пятерке лидеров рейтинга по сельскому хозяйству за прошлый год – Атнинский, Балтасинский, Актанышский, Кукморский и Сабинский районы. Они отличились показателями по урожайности зерновых, производству молока и мяса, денежной выручке и другим параметрам.

По его словам, районы-лидеры стабильно сохраняют свои позиции все эти годы, наращивают потенциал, обеспечивают высокую эффективность производства.

«К сожалению, нет положительных сдвигов по районам, замыкающим рейтинг. Некоторые районы, уже несколько лет не могут подняться даже на одну ступень в рейтинге. Мы не думаем, что потенциал Камско-Устьинского, Черемшанского, Менделеевского, Верхнеуслонского районов – быть постоянно в конце рейтинга. Есть же убедительные примеры для подражания – Кукмор, Мамадыш, Сарманово, Аксубаево, Новошешминск», – обратился Марат Ахметов к главам «отстающих» районов.

Министр также попросил их провести подобный анализ ситуации в разрезе сельхозформирований. «Прежде всего, посмотрите на кадры, кто управляет этими хозяйствами», – заключил Ахметов.