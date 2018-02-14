Тукаевский район РТ отличился самой высокой денежной выручкой в сельском хозяйстве

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Самая высокая денежная выручка на гектар пашни по сельхозформированиям за прошлый год была получена в Тукаевском районе РТ. Она составила 247 тыс. рублей. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании коллегии министерства.

В Зеленодольском районе этот показатель составил 150 тыс. рублей, в Лаишевском – 58 тыс. рублей, в Нижнекамском – 53 тыс. рублей.

«Сельское хозяйство должно работать в первую очередь на денежную выручку, показывая, как результативно работает гектар пашни и имеющееся поголовье скота», – подчеркнул Марат Ахметов.