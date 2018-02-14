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Сельское хозяйство

Глава Минсельхозпрода РТ заявил о важности модернизации молочных ферм

14 февраля 2018, 19:42

Марат Ахметов призвал воспользоваться федеральной программой для модернизации существующих ферм.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за прошлый год произведено более 1,8 млн т молока. По этому показателю республика первая в России и имеет возможность для дальнейшего развития, продолжая ввод современных молочных комплексов. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании коллегии министерства.

«С учетом того, что есть федеральная программа с 30-процентной компенсацией прямых затрат и она сохраняется до 2021 года, нужно более активно воспользоваться ей для модернизации существующих молочных ферм, с учетом перевода их на беспривязное содержание с поголовьем не менее 400 голов дойного стада с доильными залами», – сказал министр.

В Татарстане необходимо построить минимум 100 таких комплексов, добавил он.

«Уже имеются претенденты: Балтасинский район – семь объектов, Тюлячинский – три, Высокогорский и Агрызский – по одному. Пока заявились 15 хозяйств, и мы ждем от районов их конкретные предложения», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. 


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