Глава Минсельхозпрода РТ заявил о важности модернизации молочных ферм

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за прошлый год произведено более 1,8 млн т молока. По этому показателю республика первая в России и имеет возможность для дальнейшего развития, продолжая ввод современных молочных комплексов. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов на заседании коллегии министерства.

«С учетом того, что есть федеральная программа с 30-процентной компенсацией прямых затрат и она сохраняется до 2021 года, нужно более активно воспользоваться ей для модернизации существующих молочных ферм, с учетом перевода их на беспривязное содержание с поголовьем не менее 400 голов дойного стада с доильными залами», – сказал министр.

В Татарстане необходимо построить минимум 100 таких комплексов, добавил он.

«Уже имеются претенденты: Балтасинский район – семь объектов, Тюлячинский – три, Высокогорский и Агрызский – по одному. Пока заявились 15 хозяйств, и мы ждем от районов их конкретные предложения», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.