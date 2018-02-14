«Почта России» прокомментировала задержание воровавших посылки работников казанского филиала

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). «Почта России» прокомментировала ситуацию с воровством дорогих посылок работниками ведомства. По их информации, в операции по задержанию вместе с полицейскими участвовали и сотрудники службы безопасности «Почты России», сообщила пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали шестерых сотрудников «Татарстан почтасы». Как установили полицейские, сотрудники выбирали дорогие посылки, в которых пересылали планшеты, компьютеры, запчасти к компьютерной технике, откладывали их в укромное место, а потом вывозили вместе с почтовыми отправлениями.

Как сообщили в пресс-службе УФПС «Татарстан почтасы», все виновные в кражах будут уволены с предприятия, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что для пресечения подобных ситуаций в будущем руководство филиала усилило безопасность пересылки отправлений, а также приняло меры по дополнительному изучению профессиональных качеств своих сотрудников.