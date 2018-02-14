В Казани снимут мультфильм на татарскую песню в исполнении Рената Ибрагимова

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Художники казанской анимационной студии FILM FAY приступили к работе над вторым пластилиновым мультфильмом по песням в исполнении Рената Ибрагимова. Выпущенный в 2017 году мультфильм «Домой» и новый клип на песню «Ай, былбылым» станут одним целым полнометражного мюзикла.

«Целый год мы работали над первым мультфильмом продолжительностью 4,5 минуты. Мы получили много бесценных знаний, которым не научат нигде. Только в процессе работы их можно получить. Новый проект – это тоже анимационнная мультипликация, но все герои фильма сделаны несколько в ином стиле. Кроме того, будем применять больше возможностей компьютерной графики», – рассказал корреспонденту «Татар-информ» руководитель студии Даниил Файзрахманов.

Он также отметил, что работа над вторым пластилиновым клипом на татарскую народную песню стала возможна благодаря активной поддержке Министерства культуры Татарстана, а также личному участию Рената Ибрагимова.

Премьера мультфильма «Домой» состоялась в ноябре прошлого года. 31 декабря клип транслировался на юбилейном концерте народного артиста России Рената Ибрагимова в московском Кремлевском дворце.