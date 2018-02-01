В московском Кремле показали мультфильм казанских аниматоров

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 31 января в московском Кремлевском дворце был показан мультипликационный пластилиновый фильм «Домой», созданный казанской анимационной студией FILMFAY. Всероссийская премьера состоялась на юбилейном концерте певца Рената Ибрагимова.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель студии Даниил Файзрахманов¸ премьера была ожидаемой, но все равно для создателей успех был ошеломляющим. «Это непередаваемое ощущение, когда твое творение показывают с главной сцены страны, из самого сердца России. В зале аудитория собралась в основном, возрастная и очень интеллигентная. На концерт мы приехали почти всей студией, из разных уголков мира, и нам было очень приятно услышать аплодисменты в свой адрес», – поделился он.

Ренат Ибрагимов отметил свое 70-летие большим концертом, в котором приняли участие звезды первой величины, а среди зрителей было много знаменитостей. Артист исполнил песню «Домой», на которую и снял мультфильм, в сопровождении хора и оркестра.

«"Это навсегда" – вот что звучало в голове вчера вечером, когда видел собственными глазами мультфильм. А сегодня я чувствую, что это только начало"!» – признался Даниил Файзрахманов. Он добавил, что студия начала работу над новым мультфильмом совместного проекта с Ренатом Ибрагимовым, который осуществляется при поддержке Министерства культуры Татарстана.

