Минниханов показал «желтые карточки» Россельхознадзору и ветслужбе за птичий грипп

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов упомянул вспышку птичьего гриппа в Лаишевском районе. За эту ситуацию Управление Россельхознадзора по РТ и ветеринарная служба получили от лидера республики «желтые карточки».

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на территории птицекомплекса «Лаишевский» весной прошлого года.

«Главное – вопрос безопасности. Ветеринарные службы, Россельхознадзор должны жестко следить за тем, чтобы был порядок. У вас – “желтые карточки”. То, что произошло в Лаишевском районе, – непростительно. Работу нужно проводить и не допускать неприятных последствий», – сказал лидер республики.



Он также призвал навести порядок по обеспечению качественным питанием работников бюджетных учреждений, в частности, упорядочить систему закупок. «Я прошу пригласить специалистов прокуратуры, чтобы потом претензий не было, УФАС. На эту тему нужно обратить серьезное внимание», – подчеркнул Рустам Минниханов.