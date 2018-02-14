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Минниханов показал «желтые карточки» Россельхознадзору и ветслужбе за птичий грипп

14 февраля 2018, 17:54 , Фото: tatarstan.ru

Минниханов показал «желтые карточки» Россельхознадзору и ветслужбе за птичий грипп Ситуацию с птичьим гриппом в Лаишевском районе Президент Татарстана назвал «непростительной».
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов упомянул вспышку птичьего гриппа в Лаишевском районе. За эту ситуацию Управление Россельхознадзора по РТ и ветеринарная служба получили от лидера республики «желтые карточки».

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на территории птицекомплекса «Лаишевский» весной прошлого года.

«Главное – вопрос безопасности. Ветеринарные службы, Россельхознадзор должны жестко следить за тем, чтобы был порядок. У вас – “желтые карточки”. То, что произошло в Лаишевском районе, – непростительно. Работу нужно проводить и не допускать неприятных последствий», – сказал лидер республики.

Он также призвал навести порядок по обеспечению качественным питанием работников бюджетных учреждений, в частности, упорядочить систему закупок. «Я прошу пригласить специалистов прокуратуры, чтобы потом претензий не было, УФАС. На эту тему нужно обратить серьезное внимание», – подчеркнул Рустам Минниханов.


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