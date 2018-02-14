Президент РТ призвал поддержать фермеров по реализации сельхозпродукции в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал поддерживать фермеров, желающих продавать свою продукцию населению.

Президент РТ поблагодарил министра сельского хозяйства Марата Ахметова и глав районов республики за организацию и проведение сельскохозяйственных ярмарок в Казани и Набережных Челнах.

«Ярмарки проходят как праздники. Эти мероприятия нужно продолжать. И если кто-то приедет торговать, выгонять не надо, как в Приволжском районе Казани, надо поддерживать. Калинкин, помните, да? (Денис Калинкин — руководитель исполкома Казани – прим. Т-и). Некрасиво, конечно. Этого не должно быть», – сказал Рустам Минниханов.

Президент также подчеркнул, что фермеры оказывают огромную поддержку населению качественными продуктами питания. «Продукция на 20 – 30 процентов дешевле, чем в торговых сетях. И люди очень довольны. Ярмарки нужно активно проводить и в районах», – заключил Президент РТ.

Ранее на заседании председатель кооператива «Большая Елга» Рыбно-Слободского района Минзифар Исмагилов затронул проблему реализации продукции фермеров. Он пожаловался на то, что администрация Казани не разрешает вести торговлю в не установленных для этого местах. «Не все пожилые люди могут ездить на ярмарочные площадки, здоровье и средства не позволяют. Они просят, чтобы мы продавали продукцию возле многоэтажных домов, потому что им так удобно», – сообщил глава сельхозорганизации.