Внешность 58-летнего Дмитрия Харатьяна вызвала противоречивые отзывы

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Внешность Дмитрия Харатьяна вызвала противоречивые отзывы среди поклонников. Свежий снимок был опубликован в Instagram'e во время перелета «гардемарина» на Мальдивы.



Мнения поклонников разделились поровну. Одни написали, что постаревшую звезду не узнать на фото, а другие отметили, что он выглядит «как мальчик». «Хорошо выглядит. В 58 лет на 20 лет никто не выглядит. Только Лопырева с усиленным фотошопом», – резюмировали пользователи Сети.



21 января актеру исполнилось 58 лет. Известность ему принесли такие ленты, как «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Харатьян даже носил титул секс-символа российского шоу-бизнеса, однако сам относится прохладно к таким званиям.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант отклонил предложение сняться в «Гардемаринах» из-за своей внешности.