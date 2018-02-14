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Внешность 58-летнего Дмитрия Харатьяна вызвала противоречивые отзывы

14 февраля 2018, 19:00

Одни написали, что постаревшую звезду не узнать на фото, другие отметили, что он выглядит «как мальчик».

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Внешность Дмитрия Харатьяна вызвала противоречивые отзывы среди поклонников. Свежий снимок был опубликован в Instagram'e во время перелета «гардемарина» на Мальдивы.

Мнения поклонников разделились поровну. Одни написали, что постаревшую звезду не узнать на фото, а другие отметили, что он выглядит «как мальчик». «Хорошо выглядит. В 58 лет на 20 лет никто не выглядит. Только Лопырева с усиленным фотошопом», – резюмировали пользователи Сети.

21 января актеру исполнилось 58 лет. Известность ему принесли такие ленты, как «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Харатьян даже носил титул секс-символа российского шоу-бизнеса, однако сам относится прохладно к таким званиям.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант отклонил предложение сняться в «Гардемаринах» из-за своей внешности. 

 

Три звезды на рейсе Мальдивы-Москва😀👏🏻 Повезло так повезло, ребята. Не зря трудилась🤗👍🏻#Акенфеев#Харатьян#Аэрофлот#Москва#звезды#Мале#Мальдивы

Публикация от Aleksa Beauty (@aleksabeauty)

 

После изнурительной съемки 🎬 #кино #харатьян #сьемки #cinema #movie #moviemaking #moviestar #sea #sand #bluesky #усталость #imsotired #like #thumbsup #fellowship

Публикация от Paul Bosnik (@paulcoachella)


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