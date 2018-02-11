Иван Ургант отклонил предложение сняться в «Гардемаринах» из-за своей внешности

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Ведущий программ «Смак» и «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант отказался сниматься в новой части «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружининой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Режиссер отметила, что Ургант давно перерос комедию «Елки», поэтому телеведущему и актеру нужны новые роли. На что артист заметил, что не впишется в образ исторического персонажа из-за своей внешности и роста.

«Где вы видели исторических персонажей с такой внешностью и ростом, как у меня… В такой роли я буду выглядеть смешно», — прокомментировал отказ телеведущий.