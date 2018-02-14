Девятый том Книги благотворителей откроют татарстанские волонтеры

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Первыми, кто в 2018 году сделал пожертвование в республиканский фонд «Возрождение» на восстановление объектов культурного наследия Татарстана, стали волонтеры чемпионата мира по футболу-2018.

«Молодые люди перечислили средства на счет фонда "Возрождение", но сразу же отметили, что главный вклад будет ими сделан в дни проведения чемпионата, когда всем гостям они будут активно позиционировать Болгар и Свияжск – наше культурное наследие», – сообщила исполнительный директор фонда, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова сегодня в Казанском Кремле во время церемонии вручения восьмого тома Книги благотворителей и благодарственных писем фонда.

Имена активистов движения Kazan volunteers Алмаза Аскарова, Рената Зиннатуллина, Марии Рязановой и Тимура Туфетуллова, а также председателя Академии молодежной дипломатии Дианы Фазлитдиновой будут первыми внесены уже в будущий, девятый, том Книги благотворителей. А благодарственные письма от фонда «Возрождение» молодые люди получили уже сегодня.