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Девятый том Книги благотворителей откроют татарстанские волонтеры

14 февраля 2018, 17:30 , Фото: Рамиль Гали

Девятый том Книги благотворителей откроют татарстанские волонтеры Главный вклад в продвижение культурного наследия республики волонтеры обещают сделать во время чемпионата мира по футболу.
В Казани состоится церемония вручения восьмого тома Книги благотворителей
Вручение III тома Книги благотворителей прошло в Казанском Кремле
Имена Минтимера и Сакины Шаймиевых внесены в III том Книги благотворителей
Начато формирование восьмого тома Книги благотворителей фонда «Возрождение»
Эксперты ЮНЕСКО ознакомились с Болгаром и Свияжском

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Первыми, кто в 2018 году сделал пожертвование в республиканский фонд «Возрождение» на восстановление объектов культурного наследия Татарстана, стали волонтеры чемпионата мира по футболу-2018.

«Молодые люди перечислили средства на счет фонда "Возрождение", но сразу же отметили, что главный вклад будет ими сделан в дни проведения чемпионата, когда всем гостям они будут активно позиционировать Болгар и Свияжск – наше культурное наследие», – сообщила исполнительный директор фонда, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова сегодня в Казанском Кремле во время церемонии вручения восьмого тома Книги благотворителей и благодарственных писем фонда.

Имена активистов движения Kazan volunteers Алмаза Аскарова, Рената Зиннатуллина, Марии Рязановой и Тимура Туфетуллова, а также председателя Академии молодежной дипломатии Дианы Фазлитдиновой будут первыми внесены уже в будущий, девятый, том Книги благотворителей. А благодарственные письма от фонда «Возрождение» молодые люди получили уже сегодня.


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