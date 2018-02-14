Болгар и Свияжск в 2017 году посетили более миллиона человек

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Древний Болгар и остров-град Свияжск стали крупными центрами туристского притяжения. В минувшем году Болгар посетили почти 541 тыс. человек, Свияжск – 491 тыс. 300. За семь лет туристический поток в два древних города возрос в 20 раз.

Эти данные были приведены сегодня на начавшейся в Представительском корпусе Казанского Кремля церемонии вручения восьмого тома «Книги благотворителей» республиканского фонда «Возрождение».

«Основная часть программы, которая была поставлена перед нами, когда Владимир Путин поддержал наше предложение по сохранению исторического наследия, практически завершена», – сообщил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В будущем году фонд подведет итоги реализации программы, отметил он, но при этом подчеркнул, что работа на этом не завершится: «Необходимо продолжать – поддерживать все, что мы воссоздали, и передавать будущим поколениям».

«Начиная этот проект, мы надеялись, что наша деятельность даст стимул всему российскому обществу», – заметил Госсоветник Татарстана. И это действительно удалось – во многих регионах страны начат процесс по восстановлению объектов культурного наследия, способных войти в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

За восемь лет на страницы «Книги благотворителей» внесены 74 тыс. фамилий. Люди из разных городов и деревень Татарстана, почти 40 регионов России, а также Германии, Италии и других государств, представители разных вер и национальностей добровольно вносят средства на восстановление Болгара и Свияжска, а с 2015 года – еще и на строительство Болгарской исламской академии и восстановление собора Казанской иконы Божией Матери.

В восьмой том вошли 6 тыс. имен – руководители предприятий соседствуют с рабочими, представители органов власти – с пенсионерами. Значение имеет не размер пожертвования, а то, что в благом деле люди участвуют искренне, по велению души. «Я признателен всем участникам этого процесса. Это работа, которая пришлась по душе всему населению, благородная идея добра», – отметил Шаймиев.