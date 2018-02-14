Болгарский музей-заповедник поддержал воссоздание собора Казанской иконы Божией матери

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Коллектив Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника поддержал воссоздание собора Казанской иконы Божией матери. Директору музея сегодня вручили экземпляр восьмого тома Книги благотворителей и благодарственное письмо республиканского фонда «Возрождение».

«Казалось бы, куда надо перечислять средства – на объекты Болгара, но коллектив Болгарского музея-заповедника и лично Фархат Мухаметов поддержали воссоздание собора Казанской иконы Божией матери», – сообщила исполнительный директор фонда «Возрождение», заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

В числе особо отмеченных сегодня на церемонии вручения Книги благотворителей в Казанском Кремле – депутаты Госсовета республики, руководители крупных предприятий, главы районов, имена многих из которых внесены в несколько томов Книги благотворителей.

Одни из самых активных по благотворительности районов – Бугульминский и Чистопольский. Их главы Линар Закиров и Дмитрий Иванов – сами благотворители –сегодня тоже выходили на сцену за заслуженной наградой

В числе ключевых благотворителей строительства гостиничного комплекса в Болгаре названо АО «Татспиртпром». Комплекс будет сдан уже в этом году, пообещал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. К этому сроку планируют завершить и пешеходную зону на набережной, которая свяжет речной вокзал и гостиничный комплекс.

Богаче станет и музейная жизнь Болгара и Свияжска. «С теми музеями, которые еще сдадим в этом году, в Болгаре у нас будет 13 музеев, и девять будет в Свияжске. Но тут не о количественном сравнении надо говорить. По содержательной части музеи разные», – сообщил Минтимер Шаймиев.

Крупным событием станет и открытие Музея археологии дерева в Свияжске: «Музей дерева в мире есть один только – в скандинавских странах. Наш будет в виде кургана. Это будет первый музей в России», – поделился Государственный Советник Татарстана.

Минтимер Шаймиев пошутил, что когда все проекты будут завершены, он вместе с нынешним главой Спасского района Камилем Нугаевым, одним из активных благотворителей фонда, будут водить группы туристов по территориям, в восстановление которых они вложили столько своих сил и времени.



