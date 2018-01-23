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Ольга Бузова закрыла свой Instagram с почти 12 млн подписчиков

23 января 2018, 18:08

Ольга Бузова закрыла свой Instagram с почти 12 млн подписчиков Телезвезда закрыла свой профиль от пользователей, не являющихся ее подписчиками.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Российская теле- и радиоведущая, певица Ольга Бузова ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram. Бывшая участница, а позднее ведущая «Дома-2» закрыла свой профиль от пользователей, не являющихся ее подписчиками.

Аудитория Бузовой составляет 11,9 млн подписчиков. По итогам прошлого года она обогнала по популярности Instagram-историй голливудскую звезду Ким Кардашьян.

Посты Ольги Бузовой не раз становились центром горячих споров и обсуждений. В частности, певица делилась с пользователями подробностями личной жизни, описывала свой развод с Дмитрием Тарасовым, выкладывала пикантные фото. В последнее время Бузова писала о сольной карьере певицы.

В конце прошлого года Ольга Бузова оказалась в центре скандала на съемках передачи «Бабий бунт» на Первом канале. Конфликт у бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова случился с соведущими передачи – Юлией Барановской и Татьяной Васильевой. Бузова, недовольная тем, что ее постоянно перебивали коллеги, покинула студию во время съемок.

 


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