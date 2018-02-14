Власти намерены решить проблему фермерской торговли в неустановленных местах Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ председатель кооператива «Большая Елга» Минзифар Исмагилов затронул проблему реализации продукции фермеров. Президент Татарстана Рустам Минниханов согласился, что этот вопрос требует решения.

В беседе с журналистами Исмагилов рассказал, что его кооператив занимается переработкой молока, растениеводством. «Сейчас начали перерабатывать мясо», – добавил он.

«Не все пожилые люди могут ездить на ярмарочные площадки, здоровье и средства не позволяют. Они просят, чтобы мы продавали продукцию возле многоэтажных домов, потому что им так удобно. У нас все натуральное и дешевое», – отметил глава сельхозорганизации.

По его словам, администрация Казани не разрешает вести торговлю в не установленных для этого местах.

«Только за январь 12 протоколов нам выписали. Большинство продукции реализуем в Приволжском районе. Едем за 65 км в снег, пургу, мороз, гололед. Нас поджидают, закрывают торговлю, штраф выписывают и отправляют домой. Уже продавщицы отказываются работать. Мы согласны заплатить любую арендную плату. Здесь выиграют и фермеры, и покупатели. Потому что натуральное молоко в магазинах стоит 45 – 50 рублей, мы реализуем по 29 – 31 рублю. Для бабушек это очень ощутимо», – подчеркнул Исмагилов.

При этом он сообщил, что уже были переговоры с руководством исполкома. «С нами хотят встретиться, переговорить, чтобы решить этот вопрос», – заключил фермер.

«Людям надо помогать, а их по рукам бьют. Они приехали, потратились, а денег не получили. Продукция у них свежая, а здоровье людей – это самое главное, – сказал на заседании в ответ на выступление главы кооператива Рустам Минниханов. – Это бизнес, будем находить варианты».

Президент РТ поручил руководителю исполкома Казани Денису Калинкину решить этот больной для фермеров вопрос.