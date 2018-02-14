Рэпер Гуф и Кэти Топурия рассекретили свой роман

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Рэпер Гуф опубликовал в Instagram’e совместный снимок с певицей Кэти Топурия. На фото пара сидит на заднем сиденье автомобиля, который принадлежит Алексею Долматову (таково настоящее имя Гуфа).

Рэпер закинул ноги на колени солистки A’Studio. За 12 часов снимок набрал 125 тыс. «Мне нравится». Подписчики радуются за пару. «Лучшая из твоих девушек», – пишут они.

Артистов и раньше подозревали в совместных отношениях. Так, например, в январе этого года они отдыхали в Таиланде, однако не демонстрировали совместные снимки, публикуя у себя в аккаунтах ролики с виллы музыканта. Также пара неоднократно появлялась вместе на одних и тех же мероприятиях и концертах.

От предыдущих браков у обоих музыкантов есть дети. У Гуфа от брака с Айзой Долматовой подрастает сын Сами, у Кэти – дочь Оливия.



В 2008 году Гуф и Айза официально узаконили отношения. В 2010-м Айза родила первенца, которого родители назвали Сами. В конце августа 2013 года Айза Долматова ушла от супруга после девяти лет совместной жизни из-за его проблем с наркотиками. Артистка уверяла, что все «мосты сожжены» и даже уехала пожить на Бали вместе с сыном. В марте 2014 супруги официально развелись.

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