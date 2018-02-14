Путин и Порошенко по телефону обсудили освобождение украинских заложников

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Освобождение украинских заложников, а также встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки были в центре внимания в ходе телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ.

Встреча Нормандской четверки пройдет 16 февраля в Мюнхене. Разговор велся в координации с партнерами по данному формату.

От Кремля подтверждение информации пока не поступало.

Ранее в интервью австрийскому журналу Profil Порошенко назвал главную проблему своей страны за все время ее существования.