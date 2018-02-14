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Политика

Путин и Порошенко по телефону обсудили освобождение украинских заложников

14 февраля 2018, 07:39

От Кремля подтверждение информации пока не поступало.
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(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Освобождение украинских заложников, а также встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки были в центре внимания в ходе телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на украинские СМИ.

Встреча Нормандской четверки пройдет 16 февраля в Мюнхене. Разговор велся в координации с партнерами по данному формату.

От Кремля подтверждение информации пока не поступало.

Ранее в интервью австрийскому журналу Profil Порошенко назвал главную проблему своей страны за все время ее существования.


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