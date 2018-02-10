Порошенко назвал главную проблему Украины за все время существования

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко назвал главную проблему своей страны за все время ее существования в интервью австрийскому журналу Profil.

«Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины», – констатировал украинский лидер.

Поэтому Порошенко выступил за создание в текущем году независимого антикоррупционного суда. На реализации этой же меры настаивают международный структуры и партнеры Украины из стран Запада.

Кроме того, Президент Украины выразил готовность работать со спецслужбами других государств для возвращения в страну средств, незаконно вывезенных олигархами, политиками и высшими чиновниками.