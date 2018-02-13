Минобороны опровергло атаку дронов на авиабазу Хмеймим в новогоднюю ночь

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения в СМИ об атаке беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь на 1 января. Об этом сообщают РИА Новости.

«В сегодняшнем материале РБК “Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов“ не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий», — говорится в сообщении министерства.

Ранее РБК со ссылкой на собственный источник в Минобороны сообщило, что случившаяся в новогоднюю ночь атака на Хмеймим была проведена с помощью беспилотников, а не минометов, как заявлялось до этого. По данным «Известий», о минометном обстреле базы в ночь на 1 января говорили и в самом Министерстве обороны.