Утерянное полотно Густава Климта обнаружили в шкафу у австрийской пенсионерки

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Утерянное полотно Густава Климта было найдено после смерти пенсионерки в Австрии. Женщина в течение долгих лет хранила его у себя и завещала городу Линц, сообщает РИА Новости.

После ее кончины в прошлом году воля покойной была приведена в исполнение. Работа художника называется Zwei Liegende («Двое лежащих»).

В середине прошлого века собственница произведения Ольга Егер передала полотно в Музей современного искусства в Линце. В 2006-м наследники Егер захотели забрать свое имущество, однако картина пропала.

Спустя десятилетия рисунок художника смогут лицезреть зрители в музее Лентос на выставке «1918 – Климт. Мозер. Шиле – собранные красоты». Экспозиция завершится 21 мая, после чего полотно вернется к законным владельцам.

Ранее картина французского художника Клода Моне «Эффект тумана», которая считалась утерянной в 1895 году, нашлась с помощью поиска Google.