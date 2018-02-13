Марат Ахметов: Нужно время для стабилизации ситуации с молоком собственными силами

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстану нужно время, чтобы пережить ситуацию с падением закупочных цен на молоко собственными стабилизационными мерами. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

Он напомнил, что в этом году Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение выделить средства поддержки населению в размере 360 млн рублей уже в феврале. Так, для тех, кто содержит одну корову, размер субсидии составит 2 тыс. рублей, две коровы – по 3 тыс. рублей, три и более коров – по 4 тыс. рублей на одну корову. Также предусмотрены субсидии для тех сельчан, которые содержат коз, из расчета 1 тыс. рублей на одну козу старше одного года или козоматку.

«Дополнительно Президентом республики выделен миллиард рублей в виде субсидий на литр молока, это будет действовать к весне. Будем регулярно субсидировать литр реализованного молока товаропроизводителям – юридическим лицам», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Федеральное руководство, Министерство сельского хозяйства нас критикуют, хотя проблема не столько в нас. В этом году из-за безмерного завоза сухого молока, маслосырных продуктов в Россию натуральное сырье оказалось не так востребовано. У нас предприятия молокопереработки проходили процедуру банкротства. Только летом прошлого года нашли потенциальных инвесторов, которые с ними работают. А чтобы разместить продукцию в торговых сетях, требуется достаточно много времени. Мы вынуждены были продолжать и в этом году до одной тысячи тонн вывозить за пределы республики. Те предприятия, с которыми у нас уже многолетние контракты, вдруг начали говорить, что “у них есть сырье – сухое молоко для переработки, и мы ваше молоко не будем покупать”. Раз нет спроса, начали падать цены», – пояснил вице-премьер.

При этом он отметил, что есть серьезная программа по Казанскому молкомбинату – инвестиционный проект на миллиард рублей с выходом на тысячу тонн суточной переработки молока. «Они с каждым днем наращивают объемы переработки молока, начали с 40 тонн, теперь 200 тонн перерабатывают, к лету выйдут на 400 тонн. А уже в 2019 году – на тысячу. Такой же проект по Мамадышскому, Бугульминскому, Набережночелнинскому молкомбинатам. Есть потенциал у Чистопольского, а Зеленодольский уже загружен полностью», – добавил Марат Ахметов.

«Думаю, что все равно руководство федерального министерства задумается. Они, мне кажется, уже приступили к анализу, почему же так получилось, страна допустила завоз продукции извне. Своего натурального молока не хватало до 6 – 7 млн тонн, и вдруг собственное сырье оказалось невостребованным. Эксперты работают, и федеральные службы, и службы таможенного надзора. А с 1 июля будет введена электронная ветеринарная сертификация, может, это тоже нам поможет», – резюмировал глава Минсельхозпрода РТ.