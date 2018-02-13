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Экономика и финансы, Сельское хозяйство

В селах Татарстана будут реализованы программы на 8,2 млрд рублей

13 февраля 2018, 17:51

В селах Татарстана будут реализованы программы на 8,2 млрд рублей В этом году в республике 14,5 млрд рублей инвестируются в 1408 объектов по 33 программам, в том числе – в 1040 объектов на селе.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В селах Татарстана в этом году будут реализованы республиканские программы на 8,2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ первый заместитель директора Главного инвестиционно-строительного управления РТ Рафар Шакиров.

Одними из важных направлений реализуемых в селах программ спикер назвал ремонт коровников, овощехранилищ, машинотракторных парков и зернохранилищ, строительство силосно-сенажных траншей.

«К селу мы относим все, что не является городом или поселком городского типа. Наше управление контролирует, чтобы деньги, выделенные Правительством, через соответствующие министерства, которые ведут эти программы, дошли и чтобы работы были выполнены качественно», – пояснил Шакиров.

«Так, с 2011-го по 2017 год через управление прошли средства в объеме 83,9 млрд рублей, из них на село были направлены 27,3 млрд рублей. В этом году в республике инвестируются 14,5 млрд рублей в 1408 объектов по 33 программам, в том числе на селе – в 1040 объектов с объемом финансирования 8,2 млрд рублей», – рассказал он.

 


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