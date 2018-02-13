Шаляпинскую стипендию 2018 года получил солист Государственного хора РТ Ильгиз Закиев

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Обладателем Шаляпинской стипендии 2018 года стал солист Государственного камерного хора РТ под управлением Миляуши Таминдаровой Ильгиз Закиев. Церемония награждения по традиции прошла сегодня, в день рождения Федора Шаляпина, на площадке Литературно-мемориального музея Горького в Казани.

Стипендия уже более десяти лет вручается в Татарстане молодым и подающим надежды вокалистам. Основной наградой для номинантов является признание музыкального сообщества, кроме того, в этом году Министерство культуры РТ учредило призовой фонд для стипендиатов в 10 тысяч рублей.

«Я очень рада, что идея учредить эту стипендию родилась здесь, в Музее Горького, сейчас инициативу подхватило и Министерство культуры Татарстана, предоставляя из своих ресурсов призовой фонд стипендии. Мне приятно, что эта стипендия живет в течение стольких лет. Конечно, хотелось бы иметь возможность больше поддерживать молодые таланты. Хотелось бы каждого наградить, но у нас есть свое жюри, в которое входят компетентные представители музыкальной и музейной общественности. Надеюсь, наш выбор вы одобрите», – отметила генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, поздравляя победителя.

Литературно-мемориальный музей Горького, проводящий вручение стипендии совместно с Казанским обществом любителей творчества Федора Шаляпина, продолжил традицию, заложенную самим певцом еще в 1912 году. В свой последний приезд на родину, в Казань, великий артист учредил именную стипендию лучшему ученику Шестого городского начального училища. Музей перенял эту традицию спустя десятилетия, учредителем премии с 2008 года является Национальный музей РТ. Аналога вручения стипендии музеями в культурной жизни страны на сегодняшний день не существует.

За годы существования обладателями стипендии становились Михаил Казаков, Алексей Тихомиров, Дамир Закиров, Владимир Васильев, Игорь Макаров и многие другие талантливые исполнители, часть из которых сейчас составляет гордость российской оперной сцены, выступая на ведущих мировых концертных площадках.

После вручения почетной награды бас Миляуши Таминдаровой исполнил для гостей церемонии татарскую народную песню и романс Петра Чайковского «Отчего?». Церемония награждения стала началом большого концерта Государственного камерного хора РТ в честь 145-летия со дня рождения Федора Шаляпина, который завершил цикл праздничных мероприятий «Приношение Шаляпину» в Казани.