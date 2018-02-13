Чувство юмора «казанского баса» и сотни горожан: как в Казани почтили память великолепного Шаляпина

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). У памятника Федору Шаляпину на улице Баумана сегодня прошел торжественный митинг в честь 145-летия со дня рождения знаменитого оперного певца.

Ежегодно в этот день, 13 февраля, около единственного в городе мемориала «казанскому басу» проходит встреча неравнодушных горожан в память о великом Шаляпине, прославившем не только казанскую оперную школу, но и всю Россию. Сегодня на площадь около Богоявленского собора, где покидающий Россию Шаляпин был увековечен в бронзе в 1998 году, пришло больше сотни жителей Казани.

«Низкий поклон всем жителям Татарстана. Прежде чем я сюда поднялся, мне позвонили из Москвы и передали привет наши друзья, которые в эти минуты возлагают цветы к памятнику Федору Шаляпину на Новодевичьем кладбище в Москве, – обратился к присутствующим президент межрегионального Шаляпинского центра Москвы Юрий Тимофеев. – Здесь каждый год собираются жители Казани. Кстати, в следующем году исполняется двадцать лет, как установлен этот памятник – единственный в мире городской памятник Шаляпину. Я всегда вспоминаю слова вашего Президента Минтимера Шариповича Шаймиева, который на открытии памятника сказал: "Спасибо России за то, что подарила нам Шаляпина"».

Как известно, история жизни и творчества артиста тесно связана с Казанью: здесь прошли его детские и юношеские годы. Сын простого крестьянина Ивана Шаляпина, начинавший в хоре частной опереточной антрепризы в Казани, через десяток лет уже выступал в качестве солиста на сцене Большого и Мариинского театров. В течение всей жизни певец еще не раз, во многочисленных мемуарах и статьях, вспоминал родину – Казань. Первый обладатель почетного звания «народный артист» позже стал известен всему миру. Гастролируя по США и Аргентине, он неизменно имел успех всюду. Немногим известно, что помимо артистической деятельности Шаляпин был меценатом: в начале XX века он жертвовал свои гонорары рабочим, а в разгар Первой мировой войны строил лазареты для раненых солдат. В 1922 году певец эмигрировал в Соединенные Штаты.

«Или жить вам, как живет Шаляпин / раздушенными аплодисментами оляпан? / Вернись теперь такой артист / Назад на русские рублики – / Я первый крикну: – обратно катись, / Народный артист Республики!» – писал Владимир Маяковский в своем знаменитом письме к Максиму Горькому.

«У Федора Ивановича Шаляпина была довольно трудная жизнь; когда он уехал из страны, о нем писали всякое. Писали такие заметные люди, как Кольцов, Маяковский, Маршак. Кто-то из них писал об этом с прискорбием, кто-то порицал Федора Ивановича, но кто бы что ни писал, в этих статьях всегда присутствовало признание величины личности», – отметил один из гостей митинга – казанский поэт, председатель литературного объединения имени Зарецкого при музее Горького Борис Вайнер.

«Что же касается самого Федора Ивановича, он всегда был человеком с хорошим чувством юмора и всегда находил неожиданные выходы из трудных ситуаций, почему о нем существует множество всяких быличек и рассказов. Я позволю себе вспомнить только одну из них. Он пел вместе с большим, тоже очень хорошим, басом Василием Петровым в опере "Дон Карлос" Верди, и Петров сказал ему перед спектаклем: "Я тебя сегодня перепою!" В нужный момент он выдал такую ноту, что Шаляпин понял – его перещеголять нельзя, – заметил Вайнер. – Тогда он сказал свою реплику не своим громоподобным басом, а шепотом, чем вызвал бурю аплодисментов. После концерта Шаляпин сказал Петрову: "Вот, Вася, как надо петь, а ты орешь". Так что, вспоминая фигуру Федора Ивановича Шаляпина, мы должны помнить и о его чувстве юмора».

С увековечиванием имени Федора Шаляпина в Казани связано одно из самых масштабных культурных событий Татарстана – Международный оперный фестиваль имени Ф. Шаляпина, который ежегодно проходит в стенах Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля. Почтить память великого оперного певца пришла часть труппы казанского театра, а также представители городской администрации.

«Как говорят историки, такие личности, как Федор Шаляпин, рождаются не каждый день. Это может случиться раз в тысячелетие, когда талант человека, по сути дела самородка, пробивает себе дорогу на мировую сцену, к мировой славе оперного искусства, – сказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, положив у ног бронзового Шаляпина букет красных роз. – Казань славится своим искусством: с нашим городом связаны Рудольф Нуриев и череда прославленных живописцев, которых можно долго перечислять, но Федор Иванович Шаляпин – это совершенно отдельная история».

Традиционный митинг в память о певце входит в программу «Приношение Шаляпину», которая каждый год проводится Литературно-мемориальным музеем А. М. Горького. Комплекс уже давно воспринимается горожанами и как музей Шаляпина, ведь в нем хранятся уникальные предметы, связанные с жизнью и творчеством знаменитого казанского баса. В продолжение программы на площадке музея состоится открытый концерт с участием Казанского камерного хора под управлением Миляуши Таминдаровой и, конечно, ежегодное вручение Шаляпинской стипендии.