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Видео: В Сети появился трейлер фильма «Довлатов»

1 февраля 2018, 20:04

Премьера в России состоится 1 марта.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Сети появился трейлер нового фильма режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов», пишет «Российская газета».

Премьера в России состоится 1 марта. До этого мировая премьера картины состоится в рамках основной конкурсной программы «Берлинале».

Продюсером картины выступил Константин Эрнст, поэтому вполне возможно, что картину покажут для широкой аудитории и на «Первом канале». Роль писателя Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич, Иосифа Бродского – Артур Бесчастный. Также в фильме снялся звездный состав – Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и другие.

В центре сюжета показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского. Зритель окунется в круговорот парадоксальных и смешных ситуаций. В фильме присутствует столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, а также киностудия «Ленфильм», чтение стихов и музыка.


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