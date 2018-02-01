Видео: В Сети появился трейлер фильма «Довлатов»

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Сети появился трейлер нового фильма режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов», пишет «Российская газета».



Премьера в России состоится 1 марта. До этого мировая премьера картины состоится в рамках основной конкурсной программы «Берлинале».



Продюсером картины выступил Константин Эрнст, поэтому вполне возможно, что картину покажут для широкой аудитории и на «Первом канале». Роль писателя Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич, Иосифа Бродского – Артур Бесчастный. Также в фильме снялся звездный состав – Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова и другие.



В центре сюжета показаны несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга Иосифа Бродского. Зритель окунется в круговорот парадоксальных и смешных ситуаций. В фильме присутствует столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, а также киностудия «Ленфильм», чтение стихов и музыка.