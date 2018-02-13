Половину сельхозпродукции прошлого года в Татарстане произвели малые хозяйства

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане малые формы хозяйствования в прошлом году произвели сельхозпродукции на 130,5 млрд рублей, что составляет 51 процент от валовой продукции АПК. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

В республике на одно подворье производится сельхозпродукции на сумму более 182 тыс. рублей, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ. В Приволжском федеральном округе одно подворье производит продукции на 96 тыс. рублей, в среднем по России – на 83 тыс. рублей.

«Удалось стабилизировать поголовье коров в личных подсобных хозяйствах, особенно в северных районах республики. За последние два года рост поголовья составляет 15,4 тыс. голов», – подчеркнул вице-премьер.

В Татарстане с 2016 года действует закон о господдержке развития личных подсобных хозяйств. Одним из востребованных направлений является выделение субсидий на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления. Так, с 2015-го по 2017 год построена 1301 мини-ферма, господдержка составила 225 млн рублей.

Марат Ахметов рассказал, что за шесть лет реализации программ «Развитие семейных животноводческих ферм» и «Поддержка начинающих фермеров» гранты получило 821 крестьянско-фермерское хозяйство на сумму 1,6 млрд рублей, в том числе в прошлом году – 121 хозяйство на 375 млн рублей. В республике на сегодня насчитывается 1205 семейных ферм, а еще 104 строятся.

По программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» гранты выданы 20 кооперативам на сумму 260,6 млн рублей, в том числе в прошлом году – девяти кооперативам на 150 млн рублей.