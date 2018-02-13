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Казанский метрополитен в тестовом режиме запустил систему распознавания лиц

13 февраля 2018, 15:31

При идентификации людей, находящихся в розыске, камеры будут давать сигнал соответствующим службам.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Казанском метрополитене в тестовом режиме начала работу система распознавания лиц. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

«Пилотные камеры стоят. Я надеюсь, что в скором времени они появятся на всех вестибюлях и на всех станциях», – сообщил он, говоря о мерах, предпринимаемых для усиления безопасности.

Камеры будут распознавать людей, находящихся в розыске, и посылать сигнал соответствующим службам, отметил Галявов.


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