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Глава МУП «Метроэлектротранс»: «Мы должны уйти от кассиров в метро»

13 февраля 2018, 14:27

Глава МУП «Метроэлектротранс»: «Мы должны уйти от кассиров в метро» В 2017 году в Казанском метрополитене установили 61 терминал по оплате проездных билетов.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Необходимо уйти от оплаты за проезд в метро через кассира и автоматизировать этот процесс. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

«В прошлом году мы внедрили 61 аппарат по продаже и пополнению проездных билетов», – сообщил спикер.

«Не должно быть кассиров, мы должны уйти от кассиров, чтобы люди, наши работники, меньше прикасались к деньгам. Все должно быть автоматизировано. В этих автоматах можно оплатить что банковской картой, что деньгами, что пополнить транспортную карту», – отметил гендиректор «Метроэлектротранса».

В настоящее время у аппаратов остались по одному кассиру для помощи людям в обращении с новой техникой, заметил Галявов. «Моя цель в том, чтобы практически все люди перешли на карты, чтобы оплачивали картами, что проездными, что транспортными или банковскими», – пояснил он.


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