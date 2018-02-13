Минтруд РТ назвал условия выплаты новых пособий сельским мамам

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Чтобы получить новые единовременные выплаты по рождению первого и третьего ребенка, жительницы сел Татарстана должны соответствовать нескольким условиям программы. О них рассказала сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«Единовременные выплаты полагаются женщинам при рождении первого и третьего ребенка. Женщины должны иметь российское гражданство и проживать в сельской местности Татарстана не менее трех лет. Участницами программы могу стать женщины, родившие ребенка после 1 января 2018 года», – отметила она.

Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Единовременная выплата назначается, если обращение за ней в социальную защиту последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка.