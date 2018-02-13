Все новости Татарстан Россия

Общество, Здоровье и среда

Минтруд РТ назвал условия выплаты новых пособий сельским мамам

13 февраля 2018, 14:20 , Фото: Александр Эшкинин

Минтруд РТ назвал условия выплаты новых пособий сельским мамам Единовременная выплата назначается сельским матерям не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения первого и третьего ребенка.
Минтруд РТ: Новые выплаты для матерей Татарстана повысят рождаемость на селе
Долги по зарплате предприятий Татарстана сократилась на 20 процентов с начала года
В 2017 году в Татарстане уделят большое внимание трудоустройству инвалидов
13 татарстанских пар уже изъявили желание зарегистрировать брак 11.11.2011
3 тысячи пар из Татарстана подали заявления в ЗАГС через Интернет

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Чтобы получить новые единовременные выплаты по рождению первого и третьего ребенка, жительницы сел Татарстана должны соответствовать нескольким условиям программы. О них рассказала сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«Единовременные выплаты полагаются женщинам при рождении первого и третьего ребенка. Женщины должны иметь российское гражданство и проживать в сельской местности Татарстана не менее трех лет. Участницами программы могу стать женщины, родившие ребенка после 1 января 2018 года», – отметила она.

Женщины в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Женщины в возрасте до 29 лет при рождении третьего ребенка будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Единовременная выплата назначается, если обращение за ней в социальную защиту последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter