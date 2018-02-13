В Татарстане более 50 женщин оформили ежемесячные выплаты на первенцев

(Казань, 13 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Новую ежемесячную денежную выплату по рождению первенца в размере 8490 рублей уже оформили более 50 жительниц Татарстана. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«В целом объем социальной поддержки семей с детьми в республике составляет более 3,5 млрд рублей. Это прямые денежные выплаты. Для оформления новой ежемесячной выплаты на первенца матери необходимо представить в органы социальной защиты по месту жительства свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, справки о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета в банке», – напомнила она.

Ряд новых мер поддержки семей был принят в конце 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Размер пособия для татарстанских матерей в текущем году составляет 8490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике на II квартал 2017 года.

Право на ежемесячную выплату имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. У программы есть обязательные условия. Мама и малыш должны иметь гражданство России и постоянно проживать на территории нашей страны. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в республике на II квартал 2017 года (13 тыс. 713 рублей). Заявление на ежемесячные выплаты по рождению первенца в республике можно подать в электронном виде либо в отделениях социальной защиты.