В Челнах предпринимателей оштрафуют за установку платных горок

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах предпринимателей накажут за установку платных горок, об этом сегодня сообщили на заседании постоянных комиссий Городского Совета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в социальных сетях Автограда этой зимой появились жалобы на то, что в городе не осталось бесплатных горок. Жители города рассказывали, что вход на платный зимний аттракцион составляет 100 рублей и интересовались, насколько это правомерно.

Прокуратура Автограда проверила жалобы. Как выяснилось, исполком не выделял участки под строительство платных горок. Речь идет о самозахвате муниципальной земли, сделали вывод в надзорном ведомстве.

По словам же сити-менеджера Рината Абдуллина, предприниматели, которые решили сделать бизнес на платных горках, должны были сами позаботиться о заключении договоров аренды.

Как сообщил Абдуллин, 18 предпринимателей такие договоры заключили. Остальные будут привлечены к административной ответственности за несвоевременное оформление документов.

Правда, наложенные штрафы суммарно не превысят восьми тысяч рублей.

После этого представители фракции КПРФ задали вопросы по поводу еще одного эпизода незаконного использования муниципальной земли в частных интересах. Речь шла об установке коммерческого колеса обозрения на муниципальной земле еще в 2016 году.

Инициатор «карусельного» расследования, депутат Сергей Яковлев задал вопрос — как такая ситуация вообще могла возникнуть и что власти намерены сделать для ее разрешения? Однако руководитель Совета Наиль Магдеев не стал на него отвечать, сославшись на неготовность дать исчерпывающий ответ.

По словам же сити-менеджера Рината Абдуллина, исполком предъявил претензию к инвестору, в том числе и по оплате за землю.Объем претензии в денежном эквиваленте составил 1,8 млн рублей. Но она не была удовлетворена. Исполком намерен предпринимать следующие шаги по решению вопроса, сообщил Абдуллин.