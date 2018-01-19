(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов объяснил появление большого количества платных горок.

В социальных сетях Автограда в последнее время стали появляться жалобы на то, что в городе не осталось бесплатных горок. «Обычно в местах проведения зимних гуляний администрация устанавливала горки, на которых детвора и их родители катались совершенно бесплатно, – пишут челнинцы. – А в этом году почти везде стоят только платные горки, воспользоваться которыми можно лишь заплатив 100 рублей за вход. Что за коммерциализация зимних забав, насколько она правомерна?»

Корреспондент ИА «Татар-информ» обратилась за комментарием к руководителю отдела по поддержке предпринимательства Управления экономики, социального планирования и поддержки предпринимательства исполкома города Айрату Сагдееву.

«Сейчас прокуратура города осуществляет проверку по обращению граждан по поводу установки платных горок в местах массовых гуляний. Проверка еще не завершена, но в ходе нее, насколько нам известно, нарушений со стороны предпринимателей пока не выявлено», – пояснил собеседник агентства.

По словам чиновника, в городе сейчас действуют 30 платных горок. На них осуществляется коммерческая деятельность двух видов, которые нужно различать.

«В одних случаях Управление земельных и имущественных отношений исполкома города выдавало разрешение на использование земли под размещение так называемых сезонных аттракционов. При наличии такого разрешения предприниматель на выделенном участке вправе построить горку, которая, естественно, должна отвечать всем санитарным нормам и правилам. На таких горках предприниматель полностью отвечает за происходящее на сооружении, в том числе и за безопасность катающихся. Но и за вход на горку он вправе брать плату», – сообщил представитель исполкома.

Но существует и другой вид разрешения – на прокат спортинвентаря.

«Это уже другой вид бизнеса. Его предприниматель может вести, организовав точку проката спортинвентаря возле бесплатной горки. Речь идет в первую очередь о тюбингах или ватрушках, как их называют в народе. Но тут надо четко понимать – предприниматель не может навязывать свой товар людям и уж тем более запрещать кататься на своих ледянках и тюбингах. Он может только предлагать свой инвентарь тем, кто пришел на место массовых развлечений, как говорится, с пустыми руками. Если же кому-то известны факты, когда права горожан на пользование бесплатными горками ущемляются, то о них нужно сообщать представителям власти. Благо сейчас есть возможность обратиться в администрацию города даже через социальные сети», –подчеркнул Сагдеев.