Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Скиф» с 120 сайтов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор в рамках «антипиратского» законодательства направил уведомления в адрес 151 интернет-ресурса с требованием удалить пиратские копии фильма «Скиф», сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены с 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов», – отмечает источник.
Роскомнадзор подчеркнул, что операторы заблокировали восемь интернет-ресурсов, не прекративших доступ к пиратским копиям фильмов.
Ранее сообщалось, что члены съемочной команды фильма «Скиф» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».