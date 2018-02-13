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Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Скиф» с 120 сайтов

13 февраля 2018, 14:08

В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены с 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов.
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(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Роскомнадзор в рамках «антипиратского» законодательства направил уведомления в адрес 151 интернет-ресурса с требованием удалить пиратские копии фильма «Скиф», сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены с 120 ресурсов, ожидается удаление еще с 23 сайтов», – отмечает источник.

Роскомнадзор подчеркнул, что операторы заблокировали восемь интернет-ресурсов, не прекративших доступ к пиратским копиям фильмов.

Ранее сообщалось, что члены съемочной команды фильма «Скиф» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец».


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