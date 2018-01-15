Съемочная группа фильма «Скиф» попала в базу данных «Миротворца»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Съемочная группа фильма «Скиф» попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Ситуацию прокомментировал режиссер-постановщик фильма Рустам Мосафир. По его словам, попадание в базу – «это глупость несусветная».

По его словам, в список попали все члены съемочной группы, особенно те, «кто более-менее на слуху». Среди них – продюсер фильма Сергей Сельянов, актеры Алексей Фаддеев и Александр Кузнецов. При этом фотографии последнего спутали с его тезкой из фильма «Американец».

«И вот информация о Кузнецове из "Скифа", а фотография того. Подстава», – добавил режиссер.



Ранее стало известно, что актриса фильма «Злая шутка» попала в базу данных «Миротворца». Диана Пожарская внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за нарушения государственной границы Украины.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, сторонников самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых редакция портала называет «изменниками родины». Также в базу данных включены имена различных российских и зарубежных деятелей культуры, писателей, актеров, певцов, режиссеров. Среди них – Тина Канделаки, Сами Насери, Ивар Калныньш, Владимир Кузьмин, Жерар Депардье, Юрий Куклачев и многие другие.