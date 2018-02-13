Трамп-младший назвал инцидент с порошком отвратительной выходкой оппонентов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сын Президента США Дональд Трамп-младший назвал инцидент с госпитализацией своей жены Ванессы после того, как она вскрыла конверт с белым порошком, отвратительной выходкой оппонентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рад, что Ванесса и мои дети в безопасности и невредимы после невероятно страшной ситуации, которая произошла сегодня утром. Действительно отвратительно, что некоторые люди предпочитают выражать свои противоположные взгляды таким возмутительным образом», — написал Трамп-младший в своем «Твиттере».

Сын американского Президента также поблагодарил за решительные действия и профессионализм сотрудников Секретной службы США, ФБР и пожарной службы Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что содержимое вскрытого невесткой Трампа конверта оказалось безвредным.