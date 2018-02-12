Вскрытый невесткой Трампа конверт оказался безвредным

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Содержимое конверта, который открыла жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп, не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что Ванессу Трамп госпитализировали после того, как она открыла «конверт с белым порошком», который был адресован Дональду Трампу-младшему.
Невестку лидера США доставили в госпиталь в качестве меры предосторожности, сообщил телеканал Fox News.
«Содержимое не является подозрительным», — заявил представитель полиции.