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Вскрытый невесткой Трампа конверт оказался безвредным

12 февраля 2018, 23:40

Невестку лидера США доставили в госпиталь в качестве меры предосторожности.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Содержимое конверта, который открыла жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп, не вызывает опасений, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Ванессу Трамп госпитализировали после того, как она открыла «конверт с белым порошком», который был адресован Дональду Трампу-младшему.

Невестку лидера США доставили в госпиталь в качестве меры предосторожности, сообщил телеканал Fox News.

«Содержимое не является подозрительным», — заявил представитель полиции.


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