Саакашвили опубликовал новое видео своего задержания в киевском ресторане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Бывший Президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в «Фейсбуке» новое видео своего задержания в киевском ресторане «Сулугуни». Видео задержания запечатлели камеры в ресторане, пишет «Газета.Ru».

На кадрах видно, как более десятка силовиков в камуфляже силой вытаскивают Саакашвили из ресторана на улицу, хватая за волосы.

«Его били в лицо, всю дорогу до самолета закрывали рот и глаза, угрожали выстрелить, держали прижатым к полу микроавтобуса и вертолета», — говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что после задержания Михаил Саакашвили был депортирован из Украины в Польшу.