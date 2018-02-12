Татарстан выплатит Тарасовой 2,5 млн рублей призовых за олимпийскую медаль

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан выплатит фигуристке Евгении Тарасовой 2,5 млн рублей призовых за олимпийскую медаль. Соответствующие размеры премиальных вознаграждений спортсменам за высокие достижения зафиксированы в постановлении Кабинета Министров РТ «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Республики Татарстан».
В документе говорится, что вознаграждение победителям Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр составляет 4 млн рублей. Обладатели серебряных наград указанных соревнований получают 2,5 млн рублей, а бронзовые призеры – 1,7 млн рублей.
Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире фигуристов.