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Татарстан выплатит Тарасовой 2,5 млн рублей призовых за олимпийскую медаль

12 февраля 2018, 18:40 , Фото: Ильнар Тухбатов

Татарстан выплатит Тарасовой 2,5 млн рублей призовых за олимпийскую медаль Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстан выплатит фигуристке Евгении Тарасовой 2,5 млн рублей призовых за олимпийскую медаль. Соответствующие размеры премиальных вознаграждений спортсменам за высокие достижения зафиксированы в постановлении Кабинета Министров РТ «О государственной поддержке спортсменов и тренеров Республики Татарстан».

В документе говорится, что вознаграждение победителям Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр составляет 4 млн рублей. Обладатели серебряных наград указанных соревнований получают 2,5 млн рублей, а бронзовые призеры – 1,7 млн рублей.

Евгения Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире фигуристов.


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