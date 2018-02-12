Петер Таркала: Чемпионат Европы по бадминтону в Казани пройдет на мировом уровне

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Директор по турнирам Европейского союза бадминтона Петер Таркала выразил уверенность в том, что командный чемпионат Европы в Казани пройдет на мировом уровне. Об этом функционер заявил на стартовой пресс-конференции турнира.

Таркала отметил, что бадминтонное сообщество не впервые приезжает в Казань: «Здесь была Универсиада 2013 года, в 2014 и 2016 годах в столице Татарстана прошли личный и командный чемпионат Европы соответственно. Этот город можно назвать европейским центром бадминтона».

«Мы знаем, что это соревнование пройдет на мировом уровне», – подчеркнул спикер.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.