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На чемпионат Европы по бадминтону в Казани продано 1500 билетов

12 февраля 2018, 16:36 , Фото: Салават Камалетдинов

На чемпионат Европы по бадминтону в Казани продано 1500 билетов По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, болельщиков ждет много интересных активностей.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На командный чемпионат Европы по бадминтону в Казани, который пройдет с 13 по 18 февраля в Центре гимнастики, продано около 1500 билетов. Об этом на стартовой пресс-конференции турнира заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

По словам главы Минспорта Татарстана, планируется обширное освещение чемпионата Европы, а также серьезная работа с болельщиками.

«Запущена большая билетная программа, будет много интересных активностей. На сегодняшний день уже продано около 1500 билетов», – подчеркнул Леонов.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, а российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.
 


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