На чемпионат Европы по бадминтону в Казани продано 1500 билетов

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На командный чемпионат Европы по бадминтону в Казани, который пройдет с 13 по 18 февраля в Центре гимнастики, продано около 1500 билетов. Об этом на стартовой пресс-конференции турнира заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

По словам главы Минспорта Татарстана, планируется обширное освещение чемпионата Европы, а также серьезная работа с болельщиками.

«Запущена большая билетная программа, будет много интересных активностей. На сегодняшний день уже продано около 1500 билетов», – подчеркнул Леонов.

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд пройдет в Казани с 13 по 18 февраля. Мужская сборная России сыграет в группе с бельгийцами, испанцами и болгарами, а российские девушки на предварительном этапе проведут матчи против команд Турции, Эстонии и Латвии.

