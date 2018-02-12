Прощание с актером Дмитрием Соловьевом состоится 14 февраля

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Прощание с актером Дмитрием Соловьевым, скоропостижно скончавшимся сегодня утром на 44-м году жизни, пройдет 14 февраля в храме Иоанна Богослова в Москве. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.



Представители Союза кинематографистов России принесли свои соболезнования семье Соловьева.



Ранее СМИ сообщили, что Соловьев скончался в отделении реанимации острых эндотоксикозов. По данным издания «Лайф», актер поступил в больницу еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.



Дмитрий Соловьев сыграл первую роль в фильме «Дом под звездным небом», режиссером которого выступил его отец – Сергей Соловьев. Наибольшую популярность актеру принесла кинолента «Нежный возраст», которая также была снята его отцом. В этом фильме Дмитрий Соловьев выступил не только как актер, но и показал себя в качестве сценариста.