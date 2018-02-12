МОК поздравил российских фигуристов с «серебром» Игр в командных соревнованиях

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил «олимпийских атлетов из России» (OAR) с серебряной медалью в командных соревнованиях по фигурному катанию в своем микроблоге в Twitter’е.

«Поздравляем OAR с серебряными медалями командного турнира фигуристов», – говорится в сообщении.

Награду завоевали фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они одержали убедительную победу в короткой программе парного катания, но этого не хватило для полного триумфа. Медаль Тарасовой стала первой наградой, завоеванной спортсменом из Татарстана на Играх в Пхенчхане.