МОК поздравил российских фигуристов с «серебром» Игр в командных соревнованиях

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил «олимпийских атлетов из России» (OAR) с серебряной медалью в командных соревнованиях по фигурному катанию в своем микроблоге в Twitter’е.
«Поздравляем OAR с серебряными медалями командного турнира фигуристов», – говорится в сообщении.
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018 #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/z4ohVIGMb9— Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Награду завоевали фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они одержали убедительную победу в короткой программе парного катания, но этого не хватило для полного триумфа. Медаль Тарасовой стала первой наградой, завоеванной спортсменом из Татарстана на Играх в Пхенчхане.