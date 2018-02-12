Ришат Гилязутдинов: Прекрасно понимаю неявку «Енисея» на матч с «Сахалином»

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил, что понимает причины неявки красноярского «Енисея» на матч против «Сахалина».

Красноярская команда попросту не прилетела на игру регулярного чемпионата в Южно-Сахалинск и получила техническое поражение. Эта победа помогла «Сахалину» закрепиться на восьмой строчке турнирной таблицы и получить последнюю путевку в плей-офф чемпионата России – в четвертьфинале команда с Дальнего Востока сыграет как раз против казанского «Динамо».

«Понятно, что у того же "Енисея" сейчас очень загруженный график. К сожалению, календарь у команд сейчас составлен очень плотно. Но о людях тоже нужно думать, безусловно. Поэтому я их прекрасно понимаю. Но этот матч оказал прямое влияние на турнирный расклад и лишил Челябинск (волейболистки "Динамо-Метар" – прим. Т-и) шансов на плей-офф, хотя они могли пройти дальше. С этой стороны ситуация, конечно, нехорошая. Что касается "Сахалина", то по поводу уровня соперника все понятно – восьмое место в регулярном чемпионате. Для нас эта команда вполне проходимая. Одной из проблем для нашего физического состояния будет перелет в Южно-Сахалинск, но сейчас мы думаем, как в этой связи поступить», – заявил Гилязутдинов.

Матчи четвертьфинала чемпионата страны между казанским «Динамо» и «Сахалином» пройдут 17 февраля, 5 марта и 9 марта (если потребуется).

