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Казанское «Динамо» сыграет с «Сахалином» в четвертьфинале чемпионата России

12 февраля 2018, 12:30

Первый матч дебютного раунда плей-офф в паре состоится в столице Татарстана 16 февраля.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Соперником женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» по первому раунду плей-офф чемпионата России станет «Сахалин»: подопечные Дениса Матвеева заняли восьмую строчку по итогам регулярного чемпионата.

Победа в последнем туре далась «Сахалину» очень легко – красноярский «Енисей» не приехал на игру и получил техническое поражение. Таким образом, команда из Южно-Сахалинска закрепилась на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата.

Матчи четвертьфинала чемпионата страны между казанским «Динамо» и «Сахалином» пройдут 16 февраля, 5 марта и 9 марта (если потребуется).
 


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